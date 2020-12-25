Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü

Sincan Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanları çepeçevre kuşattı.

İhbar üzerine devreye Sincan itfaiyesi girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Başkan Ercan: Esnafımızın yanındayız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iş yerleri yanan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Yangınla ilgili bilgi alan Başkan Ercan, “Tek tesellimiz can kaybının ve yaralanan vatandaşımızın olmaması. Belediyemiz her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanındadır. Buraya gelerek iş yerleri zarar gören esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Rabbim beterinden korusun.” ifadelerini kullandı.

Gökşen Efe

