Sinekli Yaylası kara gömüldü

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye, Sinekli Yaylasında ise 2 metreye yaklaştığı öğrenildi. Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Sinekli yaylasında kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Evlerimize ulaşmak için koridorlar açıyoruz. Yeniden kar yağışının devam etmesi bekleniyormuş. Devam ederse kar kalınlığı 2 metreyi geçer" ifadelerini kullandı.