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Sinema salonlarına 15,9 Milyonluk Bakanlık desteği

Sinema salonlarına 15,9 Milyonluk Bakanlık desteği
Sinema salonlarına 15,9 Milyonluk Bakanlık desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacak.

Bakanlık, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktaracak.

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak.

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html internet adresinde yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan “KDV” oranı da yüzde 1'e indirilmişti.

Ömer Faruk Karataş
 

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