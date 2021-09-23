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Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı kamerada
Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

Sinemasal kurucusu Enes Kaya, Fatih Balat’ta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Sinemasal kurucusu Esen Kaya’ya silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinemasal kurucusu Enes Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Enes Kaya birkaç el ateş edilmesi sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya hastaneye kaldırıldı.

Enes Kaya'ya silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Kaya sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor.

İsmet Aktaş - Selim Bayraktar
 

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