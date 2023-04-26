Singapur'da 1 kilo esrar kaçakçılığından suçlu bulunan adam idam edildi

Singapur'da uluslararası çağrılara rağmen 1 kilogramlık uyuşturucu kaçakçılığı davasında suçlu bulunan Tangaraju Suppiah'ın idam cezası bugün infaz edildi. Singapur Hapishane Servisi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Suppiah'ın sabah saatlerinde Changi Hapishanesi'nde idam edildiği bildirildi. Suppiah'ın ölümünün ardından idam cezasına karşı çıkan aktivistler anma töreni düzenledi.

Singapur vatandaşı Tangaraju Suppiah, 2014'de Malezya'dan Singapur'a 1 kilogram esrar kaçakçılığı olayında komplo kurmaktan gözaltına alınmıştı. Suppiah, 2017 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş, 2018'de ise idam cezasına mahkum edilmişti.

Dünyanın en katı uyuşturucu karşıtı yasalarına sahip ülkelerden biri olan Singapur'da Tangaraju Suppiah'ın idamı bu yıl uygulanan ilk infaz oldu. Ülkeye geçtiğimiz yıl yaklaşık 43 gram eroin sokmaya çalışan ve IQ'su zihinsel engelli kabul edilen 69 seviyesindeki Malezyalı uyuşturucu kaçakçısı Nagaenthran Dharmalingam idam edilmişti.

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