İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Singapur'da 7. korona virüsü vakası

Singapur'da 7. korona virüsü vakası
Singapur'da 7. korona virüsü vakası

Singapur Sağlık Bakanlığı, 2 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Singapur'da 7. korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Singapur Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha korona virüsünün saptandığını belirterek vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Virüs tespit edilen altıncı ve yedinci vakaların 35 ve 56 yaşlarında erkek ve Çin vatandaşı olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, durumun yakından takip edileceğini açıkladı.

Öte yandan, Tayland, Japonya, Vietnam, Güney Kore, Malezya, Nepal, Fransa, Portekiz, ABD, Almanya ve Kanada gibi birçok ülkede korona virüsü vakaları tespit edilmişti. Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ise 106'ya yükselirken, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısı 4 bin 535'e olarak açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.