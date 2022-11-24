Sınıfta öğretmen ringde boksör

İstanbul'da Pendik Şehit Yalçın Aran Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatma Hanım Gökçe, 6 sene önce boks ve kick boks sporlarıyla tanıştı. Önceleri hobi olarak başladığı spordan giderek daha çok zevk alan Gökçe, müsabaka sporcusu olmaya karar verdi. Öğrencilerine verdiği matematik derslerinin ardından akşamları da antrenmanlarını ihmal etmeyen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Gökçe, kick boksta İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında dünya ikincisi, boksta ise Türkiye üçüncüsü oldu. Öğretmenliğin yanı sıra bir başka hayali olan sporun da peşinden koşan Gökçe, şimdi ise her iki branşta da şampiyon olabilmek için ter döküyor.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Doğu görevi yapmak için Şanlıurfa'ya atandığı zaman bu sporlara hobi olarak başlamayı düşündüğünü söyleyen Fatma Hanım Gökçe, "Daha çok zevk almaya başlayınca bu spordan müsabaka sporcusu olmak istedim. 6 senedir de müsabakalara çıkıyorum. Geçen sene İtalya'da yapılan dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldum. İlerleyen yıllarda hedefim dünya şampiyonu olmak. Fakat kick boks branşının yanında boks branşına da devam etmek istiyorum. Boks branşında geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum. Bu sene inşallah Türkiye şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

"Okulda öğretmenliği, maçlarda dövüşmeyi seviyorum"

Hem öğretmen hem de boksörken daha çok motive olduğunu aktaran Gökçe, "Sabahları okula gidiyorum, okul çıkışlarından sonra dinlenip antrenmanlarıma geliyorum. Hayatımda daha çok öz disiplinimi sağlıyor, daha çok sorumluluğum artıyor. Öğrencilerimi seviyorum, okulda matematik öğretmenliği yapmayı seviyorum, maçlarda dövüşmeyi seviyorum. Aslında ikisini de çok seviyorum. Boks sporu biraz daha ön yargılı bakılan bir spor ama işin içine girdikçe insan kopamıyor, o yüzden ikisine de devam ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Uslu

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