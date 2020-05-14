Sınıfta oturma düzeni eskisi gibi olmayacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), normalleşme kapsamında çalışmalarına hız kazandırdı. Okula dönüş süreci, salgın sonrası tedbirler, yaş gruplarına göre yapılacaklar, velilere yönelik çalışmalar ve fiziki ortamın dönüştürülmesi gibi konularda yeni döneme hazırlıklar başladı. Gelecek sene için sıra ihalesine çıkan Bakanlık, yeni oturma düzeninin şekli, sınıfların ikiye bölünüp bölünmemesi gibi formüller üzerinde çalışıyor. Sınıflarda öğrencilere verilecek olan maskenin sayısı, nasıl yerleştirileceği ve dağıtılacağı gibi sorular üzerinde düşünülüyor. Bu planlamaların önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken MEB, ‘Okula Uyumu Kolaylaştırmak, Okullar İçin Çocuk ve Gençlere Yardım Kılavuzu' hazırlayacak. Kılavuz, ‘yeni dönem'de okullar için yol haritası olacak.

EĞİTİME YAZIN DA DEVAM

Öte yandan EBA'da uzaktan eğitim çalışmalarının önümüzdeki yıl da devam etmesi öngörülüyor. EBA'nın kapsamını genişletecek olan Bakanlık, yazın tam zamanlı bir yabancı dil eğitim paketi hazırlığı yapıyor. Bu kapsamda yabancı dil eğitim merkezi kurulması planlıyor. Ayrıca öğretmenlerin yazın hizmet içi eğitimleri de sürecek. Hizmet içi eğitim programlarını açan MEB'e bu konuda yoğun talep var.

"OKULLARIN AÇILMASI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Okulların ne zaman açılacağı hem öğrenciler hem de eğitmenler için merak konusu. Dün bununla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: Okulların açılmasına bir takvim olarak bakmayın. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu, bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön şarttır. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar en güvenli zamanda açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.

​Türkiye Gazetesi