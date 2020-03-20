İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı

Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı
Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı

Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan birliklerde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri alındı. Birliklerde virüse karşı dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken askeri personel de sağlık kontrolünden geçirildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında Suriye sınırında bulunan birliklerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte işleminde askeri araçlar, binalar ve kullanımda bulunan bölgeler virüse karşı temizlendi.

Öte yandan Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ve geçici barınma merkezlerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmaya ilişkin Arapça broşürler dağıtıldı.

Ahmet Arslan


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.