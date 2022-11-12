Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 100 bini aştı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl 248 bin 727 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği ve 2016 yılından bu yana Türkiye'ye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının 2 milyon 712 bin 148 olduğu aktarıldı. Doğu ve güney sınırlarında ülkeye kaçak giriş denemelerinin alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 36 azaldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde yakalanan tekrardan arındırılmış düzensiz göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Tüm uyruklarla yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısının yüzde 152 arttığı belirtildi. Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısının Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 190 arttığı aktarıldı.

Mustafa Cenik



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