Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Edirne'de Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule Sınır Kapılarıyla birlikte tren garı dahil olmak üzere toplam 6 alana sandık kuruldu. Ayrıca, Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'na da 1 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, evraklarını ibraz etmelerinin ardından saat 08.00 itibariyle kabinlerde oylarını kullanmaya başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Gurbetçiler seçim heyecanı yaşıyor

Almanya'dan gelen gurbetçi Aksaray'a giderken oyunu Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullandı. Heyecanlı olduğunu belirten gurbetçi, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Almanya'dan gelen gurbetçi Veysel Arıcı, İzmir'e giderken oyunu Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullandı. Vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Arıcı, "insanım diyen herkes oy kullanmalı. Vatanımız milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa

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