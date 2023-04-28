İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor
Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor.

Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin Suriye'ye açılan, Kilis merkezdeki Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, evraklarını ibraz etmelerinin ardından saat 08.00 itibariyle kabinlerde oylarını kullanmaya başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Okan Genç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.