İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınır kapısında 40 derece sıcakta Suriyeli izdihamı

Sınır kapısında 40 derece sıcakta Suriyeli izdihamı
Sınır kapısında 40 derece sıcakta Suriyeli izdihamı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 dereceyi aşan sıcakta izdihama neden oluyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda bazı çocuklar, kadınlar ile yaşlılar ezilme tehlikesi geçirdi,

Görevliler Suriyelileri gruplar halinde gönderiyor

Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. Bir an önce ülkelerine gitmek isteyenlerin izdiham oluşturması üzerine görevliler Suriyelilerin işlemlerini gruplar halinde yaparak ülkelerine gönderiyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.
Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı sabah saatleri itibariyle 2 bini aştı.  

Mehmet Ali Dağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.