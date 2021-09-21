Sınır kapısında mermi operasyonu

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen bir araç-ray taramasına alındı. Aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kesiminin sağ ve sol duvarları ile stepne içerisinde 25 bin adet 9 milimetre çapında mermi ve 7,65 mili metre çapında 6 bin 950 adet olmak üzere toplam 31 bin 950 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen mermilerin değeri 90 bin TL olduğu Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ali Dağ