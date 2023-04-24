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Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı

Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı

Çin’in Jiangsu eyaletinde Xuzhou Tıp Fakültesinde bir kadın sinir krizi geçirerek hastanedeki robota sopayla saldırdı.

Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı - Tıkla İzle

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Xuzhou'da bulunan Xuzhou Tıp Fakültesinde dün bir kadın, sinir krizi geçirerek hastanede hizmet veren robota sopayla saldırdı. Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, elindeki sopayla robota defalarca vuran kadının çevredekilere bağırdığı ve yanına kimsenin yaklaşmadığı görüldü. Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, kadının robota neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

Uğur Rıfat Karlova

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