Sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, psikolojik sorunları olan Tuncay G., sinir krizi geçirerek oturduğu ikameti ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sinir krizi geçiren Tuncay G. de ekipler tarafından evden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan