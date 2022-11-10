Sinir krizi geçiren vatandaşın meydanda lastik yakma girişimini çevik kuvvet önledi

Olay, gece saatlerinde Çorlu'nun en işlek meydanında yaşandı. Sinir krizi geçiren İ.A. isimli kişi, aracını Atatürk Meydanı'na park edip araç lastiklerini yakma girişiminde bulundu. Yakın bölgede hazır kıta bulunan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekibi, koşarak şahsın yanına gitti. İ.A.'nın çakmakla lastik yakma girişimi, ekibin araya girmesiyle önlendi.

Dolandırıldığını öne süren İ.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Hüseyin Tayyar



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