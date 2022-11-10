İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinir krizi geçiren vatandaşın meydanda lastik yakma girişimini çevik kuvvet önledi

Sinir krizi geçiren vatandaşın meydanda lastik yakma girişimini çevik kuvvet önledi
Sinir krizi geçiren vatandaşın meydanda lastik yakma girişimini çevik kuvvet önledi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sinir krizi geçiren bir vatandaşın dolandırıldığını iddia ederek arabasından indirdiği araç lastiklerini meydanda yakma girişimi, çevik kuvvet ekibi tarafından önlendi.

Olay, gece saatlerinde Çorlu'nun en işlek meydanında yaşandı. Sinir krizi geçiren İ.A. isimli kişi, aracını Atatürk Meydanı'na park edip araç lastiklerini yakma girişiminde bulundu. Yakın bölgede hazır kıta bulunan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekibi, koşarak şahsın yanına gitti. İ.A.'nın çakmakla lastik yakma girişimi, ekibin araya girmesiyle önlendi.
Dolandırıldığını öne süren İ.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 

Hüseyin Tayyar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.