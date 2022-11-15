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Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı

Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı
Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı

İETT otobüsünde sinir krizi geçiren bir yolcu şoföre saldırdı. Adamı annesi ve yolcular güçlükle sakinleştirdi. Adam otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başlarken, annesi fenalık geçirdi. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinir krizi geçiren yolcu İETT şoförüne saldırdı - Tıkla İzle

Bahçelirevler Yenibosna'da İETT otobüsünde iddiaya göre, sinir krizi geçiren Enes isimli bir yolcu otobüs şoförüne saldırdı. Şoföre küfürler eden adamı annesi, yakınları ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren adam otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başladı. Anne en son oğlunun önüne oturup şoförün yanına gitmemesi için tutmaya çalıştı. Kadın bir süre sonra fenalaştı. Otobüste bulunan bir kadın yolcu da “Oğlum yapma benim kalbim var diye bağırdı.” Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasın yansıdı.
 

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