Sinir krizi geçirip bıçakla evin kapısına dayandı, polis güçlükle ikna etti

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sultan Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D.N. elinde bıçakla evin kapısına geldi. Z.D.N. kapıyı tekmelemeye başlayınca içeride bulunan eşi D.N. ve küçük yaştaki kızı Z.N. kapıya baktığında elinde bıçakla sinir krizi geçiren Z.D.N'yi gördü. Büyük korku ve panik yaşayan kadın, evin kapısını kilitleyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin elinde bıçakla kapıyı zorladığını, kendisine zarar verebileceğini söyledi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmana girerek Z.D.N'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada şahıs elindeki bıçakla kendine de zarar verdi.

Polis ekipleri bir taraftan şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer taraftan anne ve küçük kızının evden tahliyesi için apartmanın 12. katında bulunan balkona itfaiye ekibi merdiven uzattı. Küçük çocuk itfaiye ekibi tarafından balkondan alınarak aşağıya indirildi. Z.D.N. ise polis ekiplerinin uzun çabaları sonucu ikna edilerek apartmandan çıkarıldı. Tedbir amaçlı kelepçe takılan Z.D.N., kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Psikolojik sorunları olan Z.D.N'nin daha önceden eşi ve çocuğuna herhangi bir şekilde darp, şiddet uygulamadığı, eşinin de kendisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İbrahim Yetkin