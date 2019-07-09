İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı
Sınıra zırhlı araç sevkıyatı yapan tır devrildi: 2 asker yaralı

Şanlıurfa’da Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı yapan askeri tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi arasında yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde yüklediği zırhlı aracı Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine götüren askeri tır, dönüşte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki asker yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.