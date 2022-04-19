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Sınırda bulunan ayı yavrusu ilgi odağı oldu

Sınırda bulunan ayı yavrusu ilgi odağı oldu
Sınırda bulunan ayı yavrusu ilgi odağı oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulan ayı yavrusuna Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Sınırda bulunan ayı yavrusu ilgi odağı oldu - Tıkla İzle

Çukurca ilçenin Gündeş köyü mevkiinde bitkin halde bulunan ayı yavrusunu gören duyarlı vatandaş Adil Yakın, bir süre hayvanı besledikten sonra DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. 1,5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı.
Vatandaşların ilgi odağı haline gelen ayı yavrusu, bakımının yapılması için Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
 

Feyzullah Taş-Eren Kavak
 

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