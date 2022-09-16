Sınırda çatışmaların yaşandığı Kırgızistan ve Tacikistan'dan ateşkes kararı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çarşamba gününden bu yana süren çatışmalarda ateşkes için yürütülen görüşmeler olumlu sonuç verdi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden (GKNB) yapılan açıklamada, GKNB Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymımin Yatimov'un görüşme sonucunda sınırda tam bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Sınır birliklerinin tüm oluşumlarına sınır hattında "ateşkes" emri verildiği ifade edilen açıklamada, “Tarafların ilgili komisyonları oluşturuldu. Kırgızistan tarafından komisyonda Cumhurbaşkanının Batken Bölgesi Özel Temsilcisi, İçişleri Bakan Yardımcısı, Sınır Muhafız Hizmeti Başkanı, İçişleri Bakanlığı bölge yetkilileri yer aldı” denildi

Halihazırda komisyon üyelerinin Batken bölgesinde Kırgızistan sınır noktası Kızıl-Bel'de ateşkes anlaşmasının uygulanması ve durumun istikrara kavuşturulması için ortak çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Caparov ve Rahman çatışmayı görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile sınırdaki çatışmayı görüştüğü belirtildi. Açıklamada, iki ülke liderinin ilgili kurumlara ateşkesin sağlanması ve güçlerin sınırdan geri çekilmesi talimatı vermekte uzlaştıkları ifade edildi. Ayrıca, Kırgızistan ve Tacikistan hükümet komisyonlarının devlet sınırlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmalarının hızlandırılmasında anlaştıkları aktarıldı.

Kırgızistan'da 11 yaralı daha

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda yaralı sayısının 11 artarak 42'ye çıktığı belirtildi. Çarşamba gününden bu yana yaralanan Kırgızistan askerlerinin sayısının 49 olduğu kaydedildi.

Tacikistan tarafından yapılan açıklamalarda ise çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiği, 6'sı asker 11 kişinin de yaralandığını duyurulmuştu.

Aliia Raimbekova

