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Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı

Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı
Sınırda düzensiz göçmen faciası: 3 ölü, 24 yaralı

İran’dan Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmenden 3’ü donarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir grup düzensiz göçmen, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında fark edildi. Güvenlik güçlerince yapılan müdahale sonucunda düzensiz göçmenlerin soğuktan etkilenmesi sonucu hipotermi olayı meydana gelmesi üzerine bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeden ambulanslarla alınarak Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan düzensiz göçmenlerden 3'ü hayatını kaybederken, 24 kişinin ise ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 5 düzensiz göçmen Van Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nihat Özbay
 

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