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Sınırda ele geçirildi, kolilerce...

Sınırda ele geçirildi, kolilerce...
Sınırda ele geçirildi, kolilerce...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda hayvanlarda kullanılan 1 milyon 900 bin lira değerinde toplam bin 344 adet kaçak doping ve ilaç ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan istihbari faaliyetler sonucu Türkiye’ye hayvanlar için kullanılan doping ve ilaç getirilmeye çalışılacağı bilgisi edinildi.

Yarış atları için kullanılacaktı - Tıkla İzle

Gümrük Muhafaza ekiplerince istihbarata konu araç ve firmalar belirlenerek yaptıkları işlemler inceleme altına alındı. Söz konusu araçlardan birinin Kapıkule Gümrük Kapısından giriş yapmak için gelmesi üzerine, araç takip altına alındı.

X-ray taraması yapıldı

Kapıkule Gümrük Kapısından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra bir tır parkında beklemeye başlayan araç, diğer araçlarla teması olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine detaylı arama için Kapıkule Gümrük Sahasına geri getirildi. Yapılan-ray taraması neticesinde araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki aramaya geçildi.

Kolilerce doping ve ilaç

Yapılan aramada koliler içerisinde beyan edilmeyen çok sayıda hayvansal ilaç olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen ve tamamı kullanılmamış 1 milyon 900 bin lira değerinde hayvanlar için kullanılan toplam bin 344 adet doping ve ilaç ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturmaya devam ediliyor.  

Koray Ustabaşı

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