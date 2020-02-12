İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınırda haber nöbeti tutan gazetecilerden örnek davranış

Sınırda haber nöbeti tutan gazetecilerden örnek davranış
Sınırda haber nöbeti tutan gazetecilerden örnek davranış

Suriye’nin İdlib kentinin hemen karşısında bulunan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Sınır Karakolu önünde haber nöbeti tutan gazeteciler, soğuk havada üşüyen iki yavru köpeğe süt alıp yaktıkları ateşte ısıttı.

Rejimin hem sivil halka hem de Türk askere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği Suriye'nin İdlib kenti sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri sınırın sıfır noktasında takip edip haber nöbeti tutan basın mensupları da çeşitli yollarla soğuk havadan korunmaya çalışıyor. Ateş yakıp ısınmaya çalışan basın mensupları, yanlarına gelen iki yavru köpeğin hem aç olduklarını hem de üşüdüklerini fark etti. Yavru köpeklere süt alan basın mensupları, buldukları bir kaba boşaltıp içmelerini sağladı. Üşüyen yavru köpekler, yanan ateşin etrafından bir an olsun ayrılmadı.

Yavru köpeklerin üşüdüğünü görünce hem karınlarını doyurduklarını hem de yaktıkları ateşin yanına getirip ısınmalarına yardımcı olduklarını söyleyen gazeteciler, sokakta aç, susuz dolaşan ve üşüyen hayvanlar için herkesin elinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

Şinasi İnan - Lider Olgun
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.