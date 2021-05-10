Sınırda yakalanan 12 maymun Gaziantep'te koruma altına alındı

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçtaki 2 kafes içerisinde bulunan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 makak maymunu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalandıktan sonra koruma altına alınan 12 makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan ve oldukça korkmuş olan makak maymunları Gaziantep Hayvanat Bahçesi ekipleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından teslim alındı. Teslim alınan 12 makak maymunu, gerekli sağlık taramalarının yapılmasının ardından beslendikten sonra korunaklı yeni yuvalarına konuldu.

“Gaziantep, yaban hayvanları için kurtarma merkezi”

Yurda sokulmak istenirken yakalanan ve güçsüz kalan maymunlara bir bebek gibi baktıklarını ve elleriyle beslediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maymunların güvende olduğunu vurguladı. Fatma Şahin, elleriyle beslediği maymunları yaz ve kış şartlarına uygun olan kafeslerine koyduklarını ve iyi baktıklarını vurgulayarak, “Son zamanlarda sınır bölgelerinde yasadışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çok sayıda hayvan yakalandı. Bunlar arasında yılanlar var, papağanlar var, maymunlar var. Yani farklı farklı çok sayıda hayvan yakalanıyor. Bu hayvanlar yakalandıktan sonra Mili Parklar'ın aklına ilk olarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi geliyor. Yani Bakanlık buraya çok güveniyor. Biliyorlar ki bu hayvanlar buraya geldiği zaman emin ellerde oluyor. O yüzden bu tür olaylarda hemen bize haber veriliyor. Sonrasında da Celal başkanımız ve ekibimiz gidiyor, onları bebek gibi alıp buraya, Gaziantep'e getiriyor. Getirince de hemen bir sağlık kontrolü yapıyoruz. Sonrasında da doğal hayatlarındaymış gibi neye ihtiyaçları varsa o imkanları oluşturuyoruz” dedi.

“Maymunları yazlık ve kışlık korunaklı barınaklara koyacağız”

Yakalanan maymunları Gaziantep'e getirdikten sonra tüm doğal imkanlarının da hazırlandığını belirten Şahin, “Bu 12 maymun da yakalandıktan sonra buraya getirildi. Biz bunları maymun Can'ın kardeşleri olarak görüyoruz. Bu maymunları yeni evlerine, yuvalarına yerleştireceğiz ve bunlara yazlık, kışlık korunaklı evlerine koyacağız” ifadelerini kullandı.

“Hem doğal barınak, hem de bir hayvan kurtarma merkezi"

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'de hayvan kurtarma merkezi olarak görev yaptığını söyleyen ve maymunların kente getiriliş sürecinden bahseden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, “Geçtiğimiz günlerde Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken 12 makak maymunu yakalandı. Yakalandıktan sonra bu maymunlar hemen bize getirildi. Çünkü Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olarak hem doğal barınak imkanları sunuyor hem de bir hayvan kurtarma merkezi görevi üstleniyor. Doğada yaralanan, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen hayvanlar buraya geliyor. Biz buraya getirilen hayvanları tedavi ediyoruz. Sonrasında ise doğaya salınabilecek olanları salıyoruz, salınamayacak olanları ise bakımın üstlenerek misafir ediyoruz. Bu yüzden bu 12 maymunu da buraya getirdik. Her şarta uygun barınaklarını da ayarladık ve burada yaşamlarına sürdürecekler” şeklinde konuştu.

“Üç yılan ile üç sakallı ejder de buraya getirildi”

Öte yandan, İstanbul'da yurda kaçak yollarla sokulmak istenen üç yılan ile üç sakallı ejderin de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildiğini açıklayan Celal Özsöyler, “Bu maymunlarında dışında İstanbul'da yakalanan yılanlar ile sakallı ejdeler de buraya getirildi. Onların da tüm bakımları ve sağlık taramaları yapıldı. Şuan onlarda burada misafir ediliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaban hayvanlarını kurtarma merkezi olarak görev yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı -Faruk Polat

