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Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam
Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup yazan çocuklara harekat bölgesinden bir video gönderdi.

Sınırdaki Mehmetçikten öğrencilere selam - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın 9 Ekim tarihinden bugüne kadar on binlerce vatandaşın mektup yazdığını ve binlerce vatandaşın askerlik şubelerine giderek askerlik için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Minik ellerin yazdığı mektuplar, harekat bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaşmaya devam ediyor. Mehmetçik, harekat bölgesinde görevleri başında kendilerine gelen mektupları okuduktan sonra cevap olarak bir video gönderdi. Mehmetçik gönderdiği videoda, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırında görevimizin başındayız. Öğrenci kardeşlerimizin mektuplarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimizin gözlerinden öperiz. Biz görevimizin başında daima hazırız" ifadelerini kullanırken, askerlerin her birinin elindeki mektuplar dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Barış Pınarı Harekâtı'nda kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayan, gönderdikleri selamlarla moral ve motivasyonumuzu artıran asil milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız" notuyla paylaşılan videoda, bölgede askeri temizlik faaliyet, keşif ve gözlem gerçekleştiren askerlere "asker selamı" gönderen çocukların ve vatandaşların fotoğrafları kolaj yapıldı.

Mevlüt Hasgül
 

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