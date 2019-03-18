Sınırın sıfır noktasından Türk bayraklı Çanakkale mesajı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında Şenyurt İlk ve Ortaokul öğrencileri, Türk bayrağını dalgalandırarak, Çanakkale türküsünü söyledi. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne dikkat çeken öğrenciler, sınırların ve ülkenin birlik beraberliği için mesaj verdi.

"Bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Öğrencilerden Nazlı Batıhan, sınırın sıfır noktasında eğitim gören öğrenciler olarak kendilerini özel hissettiklerini söyledi. Batıhan, "Sınırın sıfır noktasında olmak çok önemli. Burası yüz yıl öncede geçmişinde de özel bir konum. Bu çok önemli bir şey ben kendimi ve arkadaşlarımı özel çocuklar olarak görüyorum. Ülkemizde bu gibi etkinliklerin anımsanması çok önemli. Ben ve tüm öğretmen ve arkadaşlarım burada olmaktan çok mutluyuz gurur duyuyoruz. Bu bayrağı burada dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrencileri etkinliğe hazırlayan öğretmen Meyda Konak ise öğrencilerin tüm öğrencilerini bu etkinliğe katıldığını belirterek günün anlam ve önemini öğrencilere aktardıklarını söyledi.

Okul Müdürü Şakir Aydoğan da 18 Mart bilincini öğrencilere aşılamak ve sınırda Türk bayrağını dalgalandırmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Çanakkale Zaferi'nin kalemle değil şehitlerin kanalı ile yazıldığını ifade eden Aydoğan, desteklerinden dolayı İl ve İlçe milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

Öğrenciler etkinlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak, Türk bayrakları ile Çanakkale türküsünü sınırın sıfır noktasında seslendirdi.

Beril Solmuşgül - Bilal Bedir

