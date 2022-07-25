Sinop'ta 7 gün önce kaybolan genç aranıyor

Bir süre önce Kastamonu'nun Daday ilçesinden çalışmak için Sinop Ayancık'a gelen 27 yaşındaki Metin Yaşar, iddiaya göre bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı. Kendisinden 7 gündür haber alamayan ailesi Yaşar için kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yetkililerden alınan bilgiye göre en son 4 gün önce cep telefonu sinyali görüldüğü, sonrasında ise kendisinden herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor.

Berkan Şen

