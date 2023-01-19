İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı

Sinop'ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı
Sinop'ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı

Sinop’un Boyabat ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen genç kıza saldırdı. Panikle çığlık atan genç kızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Sinop’ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Boyabat'a bağlı Yıldız Mahallesi'nde sokakta gezen başıboş köpek grubu havlayarak yoldan geçen bir genç kızın üzerine koştu. Panikleyen genç önce koşarak uzaklaşmak istemesine rağmen etrafını saran köpeklerden kurtulamadı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Büyük korku yaşayan genç kız, köpeklerin uzaklaştırılmasından sonra yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Berkan Şen - Enes Azmak

İLGİLİ HABER
Başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada Başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada
İLGİLİ HABER
Elazığda başıboş atlar cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu Elazığ’da başıboş atlar cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu
İLGİLİ HABER
Başıboş köpekler yeni kurulan ilçe merkezinde de tehlike saçıyor Başıboş köpekler yeni kurulan ilçe merkezinde de tehlike saçıyor

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.