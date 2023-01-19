Sinop'ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Boyabat'a bağlı Yıldız Mahallesi'nde sokakta gezen başıboş köpek grubu havlayarak yoldan geçen bir genç kızın üzerine koştu. Panikleyen genç önce koşarak uzaklaşmak istemesine rağmen etrafını saran köpeklerden kurtulamadı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Büyük korku yaşayan genç kız, köpeklerin uzaklaştırılmasından sonra yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Berkan Şen - Enes Azmak

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