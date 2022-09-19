Sinop'ta çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane Yokuşu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, yan yoldan çıkarak kavşağa girmek istediği sırada Sinop istikametine seyir halinde olan K.K.'nin kullandığı 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berkan Şen

İLGİLİ HABER Arnavutköy’de hafriyat kamyonu otomobile çarpıp yan yattı

İLGİLİ HABER Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı