Sinop'ta çöle dönen göletler yağışlarla birlikte suyla doldu

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazi Korkut, “Burası Durağan ilçesi İkiz Göletler mevkisi. Bu İkiz Göletler güzelliğiyle meşhurdur. Manzarasıyla meşhurdur. Fakat son yıllardaki kuraklık nedeniyle bu göller de nasibini aldı ve tamamen kurumuştu. Adeta bir çöl halindeydi burası. Buranın bir önemi de bölgedeki çeltik arazilerini de besleyen bir gölet. O yüzden önemliydi. Şükürler olsun son yağışlar sonrası göl tamamen doldu ve eski güzelliğine kavuştu” dedi.

Osman Aksu