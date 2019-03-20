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Sinop'ta füze testi

Sinop'ta füze testi
Sinop'ta füze testi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından MSB Sinop Atış Alanı’ndan NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm Bora füzesi atışı icra edildi.

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Atış, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu ROKETSAN tarafından yapılıyor.
Bugün başlayan füze testi atışlarında 600 mm Bora füzesi test edildi. Güze testleri 5 Nisan'a kadar devam edecek. Test alanı Sinop'tan, Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Samsun'dan Trabzon'a kadar yer alan bölgeyi kapsıyor.

Osman Aksu

 

 

 

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