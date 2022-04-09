İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Sarmaşık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

Sinop’ta heyelan: 1 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Mahalle sakinlerinin beyanına göre, bir süredir arazilerde derin yarıklar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar gördü. Bölgede yolların bazı kısımlarında da çökme yaşandı.

Köy Muhtarı Dursun Demiral yaptığı açıklamada, “Çolakoğlu Mahallesi'nin hemen hemen yarısında heyelan hadisesi yaşandı. 1 ev yıkıldı, 5 ev de hasar almış durumda. Mahallenin altından dere geçiyor, dereden itibaren yaklaşık 500 metrelik alanda toprak kayması yaşandı. Kendi evimin yanında yaptırmış olduğum evde de hafif çatlaklıklar var. Devletimizden hasar gören evler için destek bekliyoruz” dedi.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince hadisenin yaşandığı bölgede inceleme yapıldı.

Yunus Celal Araz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.