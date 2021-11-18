Sinop'ta ilk defa ekildi, verimi yüz güldürdü

Geçen sene 1,5 dönüm araziye lavanta eken Özdemir, ektiği lavantaların yağını satarak gelir elde etti. Ayrıca Özdemir arazinin haziran ve temmuz aylarında ziyaretçiye açık olacağını belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan lavanta üreticisi Filiz Özdemir, “Burası normalde 6,5 dönümlük bir alan. Biz deneme aşamasında geçen sene 1,5 dönüme ektik. Verim güzeldi. Ektiğimiz lavantaların yağlarını çıkarttırdık. Sonuç güzel olduğu için de bu sene tamamını ekmek istedik. Önümüzdeki hafta tamamı ekilecek. Haziran, temmuz ayında da ziyarete açılacak burası. Bu şekilde yağlarını daha çok çıkartmış olacağız ve satışa sunacağız” dedi.

Osman Aksu

