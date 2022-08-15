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Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı
Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Sinop’ta seyir halindeyken takla atan otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü ise yaralandı.

Sinop’ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.45 saatlerinde meydana geldi. 57 AJ 880 plakalı araç sürücüsü S.D., Kabalı kavşağı mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla atarak yolun sağ tarafında otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Osman Aksu
 

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