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Sinop'ta kıyıya vurmuş yunus bulundu

Sinop'ta kıyıya vurmuş yunus bulundu
Sinop'ta kıyıya vurmuş yunus bulundu

Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

İskele mevkiinde yürüyüş yapanlar sahilde bir ölü yunus gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapmak için bulunduğu yerden aldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkileri tarafından yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı belirtildi. Ayrıca Sinop'ta geçen yıl birçok ölü yunusu sahile vurmuş ve yapılan incelemede yunusların balıkçı ağlarına takılarak boğuldukları tespit edilmişti.

Osman Aksu

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