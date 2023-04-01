Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolu Sanayi üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.'nin kullandığı 57 AB 770 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada sürücü B.G. ile araçta bulunan N.G. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar araçtan çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Refüje çıkan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berkan Şen



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