Sinop'ta korkutan yangın!

Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesine bağlı Gökceağaç Sakız köyünde Bülent Öküzcü'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına önce köylüler müdahale ederken bu arada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen Boyabat ve Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonrası söndürebildi. Yangında samanlıkta bulunan saman ve ot balyaları yanarak kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma tarafından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yunus Celal Araz

