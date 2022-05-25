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Sinop'ta metamfetamin ele geçirildi

Sinop'ta metamfetamin ele geçirildi
Sinop'ta metamfetamin ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 16,72 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda;

19 Mayıs tarihinde il merkezinde iki şahsın üzerinden toplamda 16,72 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılmıştır. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Osman Aksu
 

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