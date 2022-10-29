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Sinop'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Sinop'ta motosiklet kazası: 2 yaralı
Sinop'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Sinop’ta motosikletin yayaya çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.(21) hakimiyetindeki 34 ERP 559 plakalı motosiklet, seyir halindeyken önüne çıkan V.Ü.'ye (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ile yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berkan Şen

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