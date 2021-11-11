İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı

Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı
Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B.(19) idaresindeki 37 ABC 220 plakalı otomobil, Çatalzeytin ilçesinden Türkeli istikametine seyir halindeyken, Dırbat mevkiinde park halinde bulunan iş makinesine çarparak yola savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü H.B.(19) ile birlikte araçta bulunan Y.M.(18), S.K.(19), M.K.(18), C.S.(18) ve B.B.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kısa süre ulaşıma kapanan karayolunda, jandarma trafik ekiplerinin kontrolüyle, aracın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yunus Celal Araz
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.