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Sinop'ta seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi

Sinop'ta seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi
Sinop'ta seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi

Sinop’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut K. hâkimiyetindeki 57 AAP 492 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle ön kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çekerek inen sürücü, yangın tüpüyle dumanlara müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, dumanlara müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu bir süre trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleler sonrasında yanan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Berkan Şen

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