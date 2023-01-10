Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.30 saatlerinde Hamsi yolunda meydana geldi. 57 ABH 414 plakalı motor sürücüsü D. Ç., seyir halindeyken aynı yolda seyir halinde ve U dönüşü yapmak isteyen S.D., hakimiyetindeki 34 CIJ 638 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü D.Ç., yere düşerek yaralandı. Yaralanan motor sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osman Aksu

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