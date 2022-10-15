Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde Sinecan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A.'nın kullandığı 34 ZR 4677 plakalı otomobil, yolun sağından karayoluna çıkan Engin G. idaresindeki 10 PR 874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 PR 874 plakalı araçta bulunan E.G., E.G. ve M.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Osman Aksu
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