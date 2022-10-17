Sinop'ta tünelde kaza: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir eden Emre E.'nin kullandığı 52 HH 990 plakalı otomobil, Mehmet B. idaresindeki 19 RF 013 plakalı hafif ticari araç ve Yaşar M. yönetimindeki 57 AFF 090 plakalı hafif ticari araç tünel içinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Yaşar M., Arife M., Şehri M., Emre E. ve Havva B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berkan Şen

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