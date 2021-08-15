Sinop'ta vatandaşların tahliyesi helikopterlerle sürüyor

Şiddetli sel suları Türkeli ilçesinde bulunan köprüleri yıktı. İlçeye sadece havadan ve denizden ulaşım sağlanırken bir yandan da vatandaşlar tahliye ediliyor. İlçede mahsur kalan veya başka bir yere gitmek isteyen vatandaşlar halı sahada toplanarak nakil işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sel bölgesinde sürekli alanda olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden görevlendirdiği helikopter ile vatandaşlar tahliye ediliyor. Ayrıca Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selzedelerle sohbet eden Bakan Karaismailloğlu, yaraların tez zamanda sarılacağını ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların hızlıca giderileceğini söyledi.

Öte yandan tahliye esnasında kimi vatandaşların tatil için ilçeye geldikleri ve sele yakalandıkları öğrenilirken, çocuklar ise ilk defa helikopterlere bindikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka

