Sinop'ta yangın faciası: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerce evde yapılan incelemede Gülten Özkaya (25), 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile 100 yaşında olduğu öğrenilen Hanife Özcan'ın cenazelerine ulaşıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında evin ahırında bulunan büyükbaş hayvanların da telef olduğu belirtildi.

Mustafa Usta

