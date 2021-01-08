Sinop'un içme suyu barajında korkutan görüntü

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi ve korona virüs salgını dolayısıyla su kullanımının artması nedeniyle Sinop Erfelek İçme Suyu Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 30'a kadar düştü. Sinop'un içme suyu kaynaklarının yüzde 70'i boş durumda. Barajdaki su seviyesi, İHA muhabiri tarafından havadan görüntülendi. Barajının çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan barajda yiyecek aradıkları görüldü.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Erfelek İçme Suyu Barajı'nda doluluk oranının yüzde 30 seviyelerine düştüğünü söyledi. Havaların böyle devam etmesi durumunda ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalınacağının altını çizen Başkan Ayhan, "Bulunduğumuz yüzyılın en büyük iki sorundan birisi susuzluk. Bence birisi güvenilir gıdaya ulaşabilmek bir tanesi de temiz su kaynaklarımızın çok ciddi anlamda rezerv kaybı olması. Bu anlamda bize Sinop Belediye Başkanlığı olarak Sinop'a su sağlayan Erfelek Barajımızda gittik incelemelerde bulunduk. Sinop'a su sağlayan Erfelek Barajı'nın tam kapasite dolu olduğunda barajımızda 30 milyon metreküp su bulunuyor. Şu andaki kapasitemiz yüzde 30 yani şu anda baraj hazinemiz de 10 milyon metreküp suyumuz var. Tarımsal sulamada kullanılmadığımız takdirde kentimize 200 gün yetecek kadar suyumuz var. Yani Sinop dışındaki diğer illerle mukayese ettiğimizde onlar kadar büyük bir tehlikeyle riskle karşı karşıya değiliz. Biz de doluluk yüzde 30 seviyesinde. İstanbul'da Ankara'da yüzde 15 seviyelerine düştüğünü görüyoruz. Tabii ki havalar böyle devam ederse ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızda rezervlerimiz de çok ciddi bir düşüş olacak" dedi.

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması konusunda çağrısında bulunan Başkan Ayhan, "Biz öncelikle kendimiz belediye çalışmalarında özellikle temizlik ve fen işlerimizin çalışmalarında mümkün olduğunca su tüketimine minimize tutacak şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz bir süreliğine su kullanımı konusunda biraz daha titiz, biraz daha hassas davranmalarını diliyoruz. Susuz kalmamak adına bu iş birliğine mecburuz. Onun için hep birlikte su kullanımı konusunda titiz davranmak, biraz daha tasarruf tedbirlerini sıklaştırmak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Osman Aksu



