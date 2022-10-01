Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada

Olay, 29 Eylül günü Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında sinyal verme tartışması yaşandı. Büyüyen tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Ardacan Uzun

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